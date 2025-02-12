Мэрия Орла потребовала снести ворота у Россельхознадзора

Администрация города подала иск к организации из Курска.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер» из Курска. Орловские чиновники просили арбитраж обязать курскую фирму освободить самовольно занятые земли, государственная собственность на которые не разграничена, путем демонтажа бетонного забора и металлических ворот. (Прилегающие к земельному участку с кадастровым номером 57:25:0010725:59, расположенному по адресу: г. Орел, ул. Пожарная, д. 72,).

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом. Как следует из материалов дела, ООО «Партнер» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1519 квадратных метров, расположенный в Орле на улице Пожарной. В августе 2024 года специалисты УМИЗ провели обследование земель, государственная собственность на которые не разграничена, в том же кадастровом квартале, где расположена земля «Партнера».

По результатам обследования был составлен акт, из которого следует, что участок на улице Пожарной огражден с нарушением границ. «Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 85 квадратных метров огражден бетонным забором, установлены металлические ворота. Территория площадью 85 квадратных метров используется без оформленных документов на землю», – следует из иска администрации города.

УМИЗ направило в адрес ООО «Партнер» претензию с требованием освободить самовольно занятый участок площадью 85 квадратных метров. В октябре сотрудники ведомства провели повторное обследование спорной земли и убедились в том, что забор и ворота остались на прежнем месте. Посчитав, что курская компания самовольно заняла земли, государственная собственность на которые не разграничена, сотрудники мэрии Орла подали иск. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению.

Он пришел к выводу, что самовольно занимаемые «Партнером» земли относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена. А распоряжение такими землями относится к полномочиям УМИЗ. Таким образом, суд посчитал, что требования мэрии являются законными и обоснованными и обязал ответчика демонтировать бетонный забор и металлические ворота в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу. Но решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”