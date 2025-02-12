Орловчанка согласилась погасить долги умершего родственника

Женщина в суде признала исковые требования банка.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о взыскании кредитной задолженности с наследников заемщика. В пресс-службе суда рассказали, что исковое заявление подал Сбербанк. Финансовая организация просила суд о взыскании кредитной задолженности в размере 38 226,93 рубля за счет наследственного имущества заемщика. Последний при жизни не успел погасить банковский кредит. В подобных случаях кредитор по закону имеет право требовать погашения долга с наследников.

«В силу пункта 1 статьи 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, – разъяснили в пресс-службе Глазуновского районного суда. – Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества». Проще говоря, наследник забирает себе не только имущество и денежные средства, но и принимает на себя невыполненные обязательства наследодателя. Избежать этого можно только в случае официального отказа от наследства.

В данном случае в ходе рассмотрения гражданского дела в качестве ответчика по делу была привлечена местная жительница, которая приняла наследство, открывшееся после смерти заемщика. Спорить с банком она не стала и признала исковые требования в полном объеме. Тем не менее, суд проверил обстоятельства дела. Было установлено, что ответчица действительно вступила в наследственные права, следовательно, и бак получил право требовать погашения долга от нее.

«С учетом установленных по делу обстоятельств, подтверждающих принятие ответчиком по делу наследства, открывшегося после смерти заемщика, стоимости наследственного имущества, а также размера задолженности, подлежащей взысканию с наследника, не превышающей стоимость наследственного имущества, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в полном объеме. Решение в законную силу не вступило», – подытожила пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”