Три человека за год погибли в ДТП под Ливнами

В администрации Ливенского района обсудили дорожную аварийность.



Как сообщает администрация Ливенского района, информация о состоянии аварийности на автомобильных дорогах, расположенных в границах района, в том числе детского травматизма, прозвучала на оперативном совещании. С докладом выступила инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ливенский», старший лейтенант полиции Евгения Внукова. Она также рассказала о мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

«В Ливенском районе за 2024 год совершено 184 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и 50 человек получили ранения различной степени тяжести, – доложила Евгения Внукова. – Зарегистрировано четыре ДТП с участием детей. В целях обеспечения эффективной работы по безопасности дорожного движения отделением Госавтоинспекции проводятся мероприятия, включающие в себя работу по выявлению и пресечению нарушений ПДД, по контролю за техническим состоянием транспортных средств, комплексные мероприятия по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения и другие».

К слову, в Ливенском районе действует муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения». Последние раз она была актуализирована в январе 2025 года. Объем ее финансирования на текущий год составляет около 2,6 миллиона рублей, почти все средства предусмотрены за счет местного бюджета. Программа предусматривает строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт, а также содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Орловской области.

С учетом города Ливны в 2024 году на подотчетной МО МВД России «Ливенский» территории было зарегистрировано 665 дорожно-транспортных происшествий, или на 26 ДТП меньше, чем в 2023 году. В результате указанных аварий с учетом города Ливны погибли пять человек, а 81 человек получил ранения различной степени тяжести. В целом на территории обслуживания МО МВД было зарегистрировано 14 ДТП с участием детей, в результате которых восемь детей получили ранения. Погибших детей на территории Ливенского района в прошлом году, к счастью, не было.

ИА “Орелград”