На Орловщине дадут шанс светодиодной рекламе

Правительство региона готовится пересмотреть сроки установки рекламных конструкций.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области подготовил проект изменений в постановление правительства региона № 333. Так, в новой редакции предлагается изложить пункт, устанавливающий предельный срок, на который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от их типов и видов, а также применяемых технологий демонстрации рекламы на территории Орловской области.

Согласно проекту постановления, предельный срок для рекламных конструкций, оборудованных системой воспроизведения видеоизображения (например, цифровые и светодиодные экраны), отдельно стоящих на земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, будет составлять 10 лет. Для всех других рекламных конструкций предел составит 5 лет.

Действующей редакцией постановления правительства для всех типов и видов наружных рекламных конструкций определен единый предельный срок, который составляет 5 лет. Таким образом, если документ будет принят, то цифровые и светодиодные экраны будут служить вдвое дольше традиционных билбордов. Отметим, что документ еще не подписан губернатором. В настоящий момент он проходит процедуру общественного обсуждения, принять участие в котором может любой пользователь. Проект документа размещен на официальном портале Орловской области.

Из пояснительной записки департамента государственного имущества и земельных отношений следует, что рынок наружной рекламы является динамичным. Поправки же нужны для повышения привлекательности высокотехнологичных средств наружной рекламы. «По мере развития мультимедийных технологий все большей популярностью начинают пользоваться рекламные конструкции с воспроизведением видеоизображения, – отмечают в департаменте. – Светодиодные экраны органично вписываются в архитектуру городов. Однако, на сегодняшний день это сравнительно дорогостоящий вид рекламы, требующий длительного периода окупаемости».

ИА “Орелград”