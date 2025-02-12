Штраф ниже минимума получил орловец за кражу

Суд принял во внимание его раскаяние и трудное материальное положение.

Болховский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже, возбужденному в отношении местного жителя. Причем последний вполне мог избежать наказания, если бы следовал простым правилам, установленным законом. Началось все с того, что в июле 2024 года житель Болхова на тротуаре нашел чужую банковскую карту. Он не попытался найти владельца карты, не сообщил о своей находке в банк или правоохранительные органы, как следовало бы сделать.

Вместо этого мужчина поддался соблазну и решил воспользоваться чужими деньгами. Он поступил так, как, к сожалению, многие делают в подобном случае – отправился по магазинам, хотя и не очень удачно. Так, в торговой сетевой точке он набрал товаров на сумму 719 рублей 96 копеек, но оплата не прошла, так как на чужой карте не оказалось требуемой суммы. Проверить баланс карты похититель не мог.

Тем не менее, он рискнул и часть товаров из корзины выложил. В результате ему удалось совершить покупку на сумму 359 рублей 98 копеек. Владелица банковской карты пропажу не заметила, как не заметила и того, что кто-то потратил деньги с ее карты. Ничего не подозревая, она пополнила счет карты на 1000 рублей. Тем временем злоумышленник решил повторить попытку и набрал в сетевом магазине товаров на сумму 1895 рублей 21 копейку.

Оплата вновь не прошла из-за недостаточного количества денег на карте. Но она прошла, когда покупатель сократил сумму покупки до 925 рублей 23 копеек. Действия мужчины были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину признал полностью, в содеянном раскаялся. За совершение кражи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей.

«Суд посчитал признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, а также поведение подсудимого после совершения преступления и его материальное положение исключительными обстоятельствами и назначил ему наказание ниже низшего предела. Приговор не вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба Болховского районного суда.

ИА “Орелград”