Орловское УМВД оказало сотни тысяч услуг в сфере миграции

Указанные услуги являются наиболее востребованными.

В Орловской области в 2024 году в рамках предоставления государственных услуг сотрудниками Управления по вопросам миграции (УВМ) регионального УМВД было обработано 216 406 обращений в сфере миграции, в том числе через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) – 37 104, через МФЦ – 76 071. Государственные услуги в сфере миграции являются одними из самых востребованных в системе Министерства внутренних дел, отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

«В Орловской области создана сеть Многофункциональных центров, во всех муниципальных образованиях открыты его филиалы, есть и удаленные рабочие места, – уточнили в ведомстве. – Широкий спектр государственных и муниципальных услуг, предварительная запись на прием в удобное время, возможность оплаты государственной пошлины на месте, – все это экономит время заявителей при получении государственных услуг по принципу «одного окна».

Как следует из годового отчета УМВД, в настоящее время в регионе состоит на учете 9242 иностранных гражданина, в том числе постоянно проживают 1878, временно – 928 граждан. В учебных заведениях Орловской области обучаются 3660 иностранцев, трудятся – 2575 иностранцев, они заняты преимущественно на обрабатывающих производствах и в строительстве. Из них 806 человек имеют патенты, а 336 – разрешения на работу в России. Остальные работают в соответствии с законодательством без оформления разрешительных документов.

«Сотрудники УВМ напоминают: для получения российского паспорта, заграничного паспорта сроком действия 5 лет, оформления регистрации и постановки на миграционный учёт иностранных граждан можно обратиться в МФЦ. В настоящее время в отделе МФЦ, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, реализована возможность получения заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», – добавили в пресс-службе УМВД.

ИА “Орелград”