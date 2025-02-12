В Орле задумали соединить новой дорогой Раздольную и Московское шоссе

Более полутора километров пока оценили в 677,87 млн рублей.

Обновленная адресная инвестиционная программа на 2024 – 2028 годы опубликована на сайте администрации Орла. Среди мероприятий значится строительство улицы Кузнецова на участке от Московского шоссе до улицы Раздольной. Ожидаемый результат – 1,672 километра дороги. Объем финансирования – 677 879 960 рублей. Расходы бюджета Орла планируются в размере 6,77 млн рублей, областная казна должна вложить 186 млн, федеральная – 485 млн. Местные власти, судя по графику, должны обеспечить оплату работ в 2026 году. Далее присоединятся федералы. При этом начало реализации – 2024 год, окончание – 2025, указано в документе (предположим, что это техническая ошибка).

Точное расположение дороги будет известно после публикации проекта. Ее начало можно увидеть в зарослях Щекотихинского леса. Дорога пройдет параллельно улицам Михалицына и Бурова через 13 микрорайон. Например, на схеме комплексного развития в 2023 году дорога по Кузнецова выходила между переулком Межевым и улицей Дмитрия Блынского.