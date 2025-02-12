Орловскому округу не разрешили стереть с карты скотомогильники

Объекты не используются и могут быть вовлечены в оборот, считают чиновники.

Вопрос содержится в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке Орловской области, прошедшем в конце января. Рассмотрено предложение ОМО о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Орловского муниципального округа в части исключения отображения 16 ликвидируемых неиспользуемых скотомогильников и их планируемых санитарно-защитных зон на основании актов ликвидации.

Объекты находятся на различном расстоянии от населенных пунктов. Так, до скотомогильника от села Становой Колодезь всего 120 метров, от деревни Радищево – 8,5 километра. Также объекты находятся у д. Новоселово, д. Новая Слобода, д. Шепино, Топкое, д. Нестерово, д. Большая Деревня, д. Глазово, д. Арсеньево, с. Лаврово, с. Моховица, д. Шемякино, д. Малая Рябцева, с. Большая Куликовка, д. Шишскино.

Комиссия решила снять вопрос с рассмотрения. В целях дополнительной проработки вопроса управлению градостроительства региона совместно с администрацией Орловского муниципального округа рекомендовано направить запрос в Роспотребнадзор и Управление ветеринарии о безопасности земель для дальнейшего использования.

ИА “Орелград”