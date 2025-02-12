Самыми крупными орловскими должниками оказались аграрии

На АПК приходится наибольшая доля просроченных долгов.

В Орловской области совокупная кредиторская задолженность организаций и предприятий по состоянию на конец ноября 2024 года составила 115,498 миллиарда рублей. По данным Орелстата, доля просроченных обязательств составила 2,39 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, доля просроченных обязательств по состоянию на конец ноября 2023 года составляла 2,9 процента, по состоянию на конец октября 2024 года – 2,1 процента.

Всего в регионе просроченные долги перед кредиторами имеют 20 организаций, подлежащих статистическому наблюдению. Они задолжали поставщикам 2,287 миллиарда рублей, в бюджеты всех уровней – 54,5 миллиона рублей, в государственные внебюджетные фонды – 40,2 миллиона рублей. Наибольшая просроченная задолженность зарегистрирована в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 1,669 миллиарда рублей. Примечательно, что просроченные долги имеются всего у трех предприятий указанной сферы. Большую часть просроченных средств – 1,614 миллиарда рублей, они задолжали поставщикам.

На втором месте следует сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, пять предприятий которой имеют просроченные обязательства перед кредиторами на общую сумму 252,6 миллиона рублей. Из них 241,1 миллиона рублей они задолжали поставщикам, а 7,7 миллиона рублей – в бюджеты всех уровней. Просроченная задолженность предприятий сферы обрабатывающих производств оценивается статистиками в 129,9 миллиона рублей, практически вся эта сумма представляет собой долги перед поставщиками.

«Дебиторская задолженность на конец ноября 2024 года составила 115,039 миллиарда рублей, из нее просроченная – 1,504 миллиарда рублей, или 1,3 процента от общего объема дебиторской задолженности», – сообщили также в Орелстате, добавив, что на конец ноября 2023 года и на конец октября 2024 года доля просроченных обязательств составляла 1,5 процента.

ИА “Орелград”