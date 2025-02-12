Во Мценске территорию для благоустройства выберут всем миром

Орловский райцентр решил принять участие во всероссийском конкурсе.

Администрация Мценска постановила принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Напомним, в рамках данного проекта победители получают гранты из федерального бюджета в качестве поощрения за победу в конкурсе. На соискание гранта надо представить один проект, и здесь местные власти решили узнать мнение горожан. Вплоть до 23 февраля 2025 года они будут принимать предложения от жителей города Мценска по выбору общественной территории с целью участия во Всероссийском конкурсе.

Для участия в конкурсе мэрия предложила три общественных территории: площадь перед Дворцом культуры, сквер Строителей по улице Красноармейской и пешеходную зону по улице Машиностроителей (нечетная сторона). Участникам голосования достаточно поставить любой знак в графе по общественной территории, в пользу которой сделан выбор. Важно также дать организаторам согласие на обработку персональных данных.

Прием предложений возможен по электронной почте администрации города, через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города, при личном визите в мэрию (только в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00), почтовым отправлением и посредством онлайн-голосования, организованного в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, власти создали комиссию по проведению общественного обсуждения проекта создания комфортной городской среды и подведения его итогов на территории города Мценска.

Председателем назначена Светлана Климова, первый заместитель главы администрации города Мценска. Заседание общественного органа считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов общественной комиссии путем открытого голосования. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. Окончательный протокол заседания общественной комиссии обещают опубликовать в прессе и разместить на официальном сайте администрации города Мценска.

ИА “Орелград”