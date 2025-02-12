В Орловском ГАУ открылась комната матери и ребенка.

Организовано специальное пространство для студентов-родителей.

Проект реализован благодаря победе университета в конкурсе «Помоги маме учиться», что позволило получить финансирование на обустройство комнаты.

В торжественном открытии принял участие уполномоченный по правам ребенка в Орловской области. Константин Домогатский отметил, что это важный проект для поддержки молодых родителей. Помещение включает уютные зоны для отдыха и необходимое оборудование для кормления и ухода за детьми.

ИА “Орелград”