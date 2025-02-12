В Орловском ГАУ открылась комната матери и ребенка.

12.2.2025 | 6:40 Новости, Общество

Организовано специальное пространство для студентов-родителей.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Орловской области

Проект реализован благодаря победе университета в конкурсе «Помоги маме учиться», что позволило получить финансирование на обустройство комнаты.

В торжественном открытии принял участие уполномоченный по правам ребенка в Орловской области.  Константин Домогатский отметил, что это важный проект для поддержки молодых родителей. Помещение включает уютные зоны для отдыха и необходимое оборудование для кормления и ухода за детьми.

ИА “Орелград”


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