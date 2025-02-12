В Орле на Наугорке планируют улучшить качество воды

На станцию подготовки в 2025 году выделили 77,14 млн рублей.

Мероприятие появилось в новой редакции адресной инвестиционной программы на 2024 – 2028 годы. Документ опубликован на сайте администрации Орла.

За реализацию проекта будет отвечать МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». Мероприятие «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ» предполагает финансирование в размере 77 142 904 рублей 78 копеек. Менее половины средств обеспечит федеральный бюджет, 36 млн должны выделить из казны региона, 3,8 млн – города. Финансирование должно быть обеспечено в 2025 году. Начало и окончание реализации – аналогично 2025.

Администрация города в 2022 году сообщала, что МПП ВКХ «Орелводоканал» направит на реализацию инвестиционной программы более 170 млн рублей. Мероприятия включали повышение качества холодного водоснабжения, путем проектирования станций водоподготовки на Наугорском ВЗУ.

ИА “Орелград”