Для участников СВО запускают проект «Герои земли Орловской»

Участники этой программы смогут стать руководителями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о запуске региональной программы «Герои земли Орловской». Разработана она в целях подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти Орловской области и органах местного самоуправления, а также организациях, расположенных на территории Орловской области. Словом, это будет региональный аналог федерального проекта «Время героев».

Губернатор поручил реализовать региональную программу в период с 14 февраля по 1 июля 2025 года. Контроль за исполнением указа Клычков оставил за собой. Задачами региональной программы являются выявление участников СВО, имеющих управленческий потенциал, и формирование из их числа резерва управленцев для сферы государственного и муниципального управления, а также оказание содействия участникам СВО в профессиональном и карьерном развитии.

Основными принципами заявлены открытость информации о проведении региональной программы, создание равных конкурентных условий для всех ее участников, единство требований и критериев, объективность оценки участников, а также прозрачность процедуры ее проведения. Организатором региональной программы выступает правительство Орловской области.

К участникам предъявляется несколько обязательных требований: гражданство Российской Федерации; участие в боевых действиях в рамках СВО; наличие высшего образования; наличие управленческого опыта; отсутствие судимости или факта ведения уголовного преследования. Участие является бесплатным. Программа состоит из нескольких этапов. Так, предусмотрены дистанционные этапы отбора, включающие в себя регистрацию участников на платформе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и прохождение тестирования в режиме онлайн. Очный этап отбора представляет собой собеседование.

Завершающим станет этап анализа и обработки результатов, после чего будут объявлены результаты. Критерии и механизмы оценки дистанционного и очного этапов отбора определяются Общественным советом при губернаторе Орловской области по оказанию поддержки гражданам, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей. Для участия в региональной программе необходимо пройти регистрацию до даты окончания ее срока. Каждый может зарегистрироваться для участия в отборе только один раз.

ИА “Орелград”