Больница Боткина наказала поставщика за фальсификат

Спор между сторонами пришлось решать в Орловском суде.

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» подало иск к индивидуальному предпринимателю о взыскании штрафа и пени в общем размере 162 878,48 рубля. Требования истца были мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по поставке товара и основаны на нормах Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответчик возражал против заявленных требований, но одновременно ходатайствовал о применении статьи 333 ГК РФ и снижении размера неустойки, указав на неверное исчисление истцом периода просрочки поставки.

Дело слушалось в арбитражном суде Орловской области. Из материалов следует, что еще в феврале 2023 года городская больница им. Боткина заключила с ИП контракт на поставку диагностических реагентов и набора для жидкостной хроматографии. Цена контракта составила 2,11 миллиона рублей. Контрактом было предусмотрено, что при поставке товара поставщик обязан передать заказчику надлежаще оформленные документы, в том числе копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Также стороны согласовали сроки поставки товара и его качество. В частности, товар надо было поставить несколькими партиями, раз в месяц. Однако в иске больница указала, что товар был поставлен только один раз, на сумму 191 879,54 рубля. К тому же, пожаловалась больница, при поставке ответчик передал ей копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которая «не была заверена поставщиком надлежащим образом».

А при проверке, которую провела больница, и вовсе было установлено, что поставленный набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина не имеет регистрационного удостоверения и не был ввезен на территорию РФ уполномоченным представителем производителя. На основании выявленных «несоответствий» больница направила ИП мотивированный отказ от приемки партии товара и от подписания счета-фактуры, а также направила претензию о замене товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям контракта.

В ответ на претензии учреждения ИП направил претензию больнице с требованием принять и оплатить ранее поставленный товар. В больнице провели дополнительную проверку и пришли к выводу, что поставленный ответчиком товар является «фальсифицированным, некачественным и незарегистрированным медицинским изделием». Медучреждению все-таки удалось вернуть его предпринимателю, после чего больница в одностороннем порядке расторгла контракт и начислила ИП штраф. Суд счел ее действия законными и обоснованными и решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу больницы 162 878,48 рубля, из которых 5000 рублей составил штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а остальное – неустойка.

ИА «Орелград»