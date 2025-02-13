Конкурс сочинений к 23 Февраля и 8 Марта стартовал в Орле

Принять участие в нем вправе орловская молодежь в возрасте до 35 лет.



Молодежная избирательная комиссия Орловской области объявила о запуске интернет-конкурса сочинений «Моя гордость». Проводится он по двум номинациям: «День защитника Отечества» и «Международный женский день». Прислать работу в первой номинации надо до 20 февраля, во второй – до 28 февраля 2025 года на адрес электронной почты молодежного облизбиркома. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Орловской области (mik_konkurs@mail.ru).

«Совсем скоро вся страна будет отмечать два замечательных праздника, и мы будем чествовать защитников нашего Отечества и прекрасных девушек. В преддверии таких значимых праздников Молодежная избирательная комиссия приглашает молодежь Орловщины принять участие в конкурсе. Каждый участник получит на электронную почту сертификат об участии в конкурсе», – сообщили организаторы.

Цель акции заключается в повышении значимости Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Задачи конкурса: содействие развитию творческого потенциала подрастающего поколения и приобщение молодежи к традиционным духовно-нравственным ценностям. В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, жители Орловской области. Материалы участников могут размещаться на интернет-ресурсах.

Каждый участник может представить одну или несколько работ в одной или нескольких номинациях. В номинации «День защитника Отечества» конкурсная работа должна быть написана на русском языке в виде сочинения объемом не более одного печатного листа. Здесь надо написать о своем родственнике, принимавшем участие в защите Отечества. В номинации «Международный женский день» примут сочинения о женщине – маме, бабушке, учительнице и т.д. самого автора.

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Отправляя работы, участник автоматически дает разрешение организатору на использование предоставленного им материала. Например, сочинения могут использовать в будущем для проведения специализированных мероприятий, посвященных популяризации конкурса. При этом организатор обязуется указывать имя автора работы при ее использовании в любом виде. Конкурсная комиссия, которая оценит работы, формируется из числа членов Молодежной избирательной комиссии Орловской области.

ИА “Орелград”