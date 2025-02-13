Пенсионерка через суд освободилась от платы за капремонт

Орловский центр соцзащиты обязали выплатить компенсацию.

Престарелая орловчанка обратилась с требованием признать её право на 100% компенсацию расходов на капитальный ремонт, так как ей исполнилось 80 лет. Ранее она получала лишь 50% компенсации. Суд постановил, что она имеет право на полную компенсацию с момента своего 80-летия, и обязал областное учреждение социальной защиты произвести перерасчёт и выплатить ей причитающиеся средства с февраля 2018 года. Также суд присудил ей компенсацию морального вреда и судебные расходы. Апелляция ответчика была отклонена, и решение суда осталось в силе, сообщает пресс-служба.

Примечательно, что чиновники мотивировали свой отказ заявительным порядком предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт, установленный региональным законодательством. Однако суд указал, что это не освобождает соцзащиту от работы по информированию граждан, которые в силу возраста, по состоянию здоровья или при наличии иных обстоятельств нуждаются в получении материальной поддержки со стороны государства.

ИА “Орелград”