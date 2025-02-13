Инклюзивный пляж будет работать в Орле

На время купального сезона особый пляж обустроят на озере Светлая жизнь.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Орла Юрий Парахин установил сроки купального сезона в 2025 году: с 1 июня по 31 августа. Официальные места для купания и массового отдыха людей силами муниципалитета будут подготовлены в зоне отдыха озеро Светлая жизнь и зоне отдыха на реке Ока в районе МАУК «Городской парк культуры и отдыха». Как и в прошлом году, на озере Светлая жизнь власти обещают оборудовать инклюзивный пляж. Он предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Мэр Юрий Парахин уже утвердил правила работы и поведения на этом пляже. Согласно им, особый пляж работает при ясной погоде и температуре воздуха от плюс 18 градусов Цельсия и выше. При температуре воздуха ниже ниже 18 градусов, а также при сильном ветре или дожде оборудование пляжа не устанавливается, волонтеры на площадке не работают. При допустимых погодных условиях время работы адаптивной площадки и волонтеров установлено с 10:00 до 18:00 часов (вторник, четверг, суббота). Шезлонги предназначены только для размещения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Посетители пляжа получили от мэра целый ряд обязанностей. Так, они обязаны: осуществлять купание в отведенных для этого местах, выполнять требования, установленные правилами поведения на воде, и не допускать порчи имущества и оборудования пляжа. Посетителям мэрия запретила загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, купаться при подъеме флага, обозначающего запрет купания. Список запретов и обязанностей завизировало управление по безопасности администрации города Орла.

ИА “Орелград”