Родители поговорили с прокурором о школе «Виндзор»

В здании в поселке Горки судом запрещена образовательная деятельность.

Прокурор Орловской области встретился с родителями учащихся частного образовательного учреждения. Они пришли на прием в связи с запретом судом осуществления образовательной деятельности в школе “Виндзор”, расположенной в поселке Горки. Алексей Тимошин подчеркнул, что обеспечение безопасности – главная задача прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Проверкой вскрыты нарушения противопожарного, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства, а также иных обязательных требований. У администрации школы отсутствуют разрешительные документы уполномоченных органов, обязательные для работы образовательных организаций, подчеркнули в прокуратуре. Также нет разрешения на ввод здания в эксплуатацию, не имеется лицензии на осуществление образовательной деятельности в Горках.

Директор школы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На рассмотрении суда находятся еще ряд: по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов), ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод), ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия), ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии)). Деятельность в школе в Горках приостановлена до фактического устранения нарушений.

«Прокурор области поручил совместно с уполномоченными органами выработать возможные решения по устранению имеющихся в настоящее время в школе нарушений», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, ранее этот вопрос обсуждался на комитете в облсовете. По мнению представителя собственника, вопрос возник из-за документальных вопросов к земле. Пока переоформляли с одного вида деятельности на другой, прошло длительное время. При этом здание проходило стройконтроль фактически уже возведенным. Депутаты предположили, что эксперты изучали его в присутствии детей в классах.

По словам представителя собственника, многие нарушения устранены. Оставшиеся он оценил как чрезмерные требования. В пример привел предложение провести водопровод в населенный пункт, где его нет: пожарные резервуары контролирующие органы не устроили. Начальник управления градостроительства Орловской области Вячеслав Миронов заявил, что вопросов было бы минимум, если бы их обсудили на этапе проектирования и строительства, а не ставили окружающих перед фактом открытой школы.

Образовательное учреждение в данной части региона необходимо, подчеркнули депутаты. А также посоветовали чиновникам обратить внимание на застройщика, который сдал здание за полтора года, в отличие от бюджетных проектов. На момент беседы в школе в Горках учились около 80 детей.

ИА “Орелград”