В Орле подписали соглашение о медицинских тарифах

Оно является обязательным для всех участников системы медицинского страхования.

Вступило в силу «Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2025 год». Оно было подписано в конце января, но распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Подписи под ним поставили представители правительства Орловской области, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, Орловского онкологического диспансера, страховых компаний, Городской больницы им. Боткина, областной организации профсоюза работников здравоохранения, областного врачебно-физкультурного диспансера и др.

Тарифное соглашение составлено в одном имеющем юридическую силу подлинном экземпляре. Оно действует по 31 декабря 2025 года, а храниться будет в ТФОМС. Документ является обязательным для исполнения всеми участниками сферы ОМС Орловской области. Предметом соглашения является установление способов оплаты медицинской помощи, применяемых в сфере обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, размера и структуры тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Тарифы установлены исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС в 2025 году. В структуру тарифов не включены: проезд пациентов до места оказания услуг, в том числе методами гемодиализа и ПЭТ-диагностики, финансовое обеспечение зубного протезирования, пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, генетическое обследование беременных по выявлению врожденных аномалий развития у плода, обеспечение деятельности патолого-анатомических бюро, расходы, связанные с проведением капитального ремонта медорганизаций, расходы на хранение иммунобиологических вакцин, на проведение научно-исследовательских изыскательных работ и приобретение донорской крови.

За счет средств ОМС не оплачиваются случаи оказания медицинской помощи застрахованным лицам, получившим повреждение вследствие тяжелых несчастных случаев на производстве, при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, при проведении медицинских освидетельствований призывников и др.

Соглашение также регулирует условия оплаты медицинскими организациями штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. Например, в амбулаторных условиях штраф за нарушения будет рассчитываться исходя из подушевых нормативов: при проведении профилактических мероприятий (диспансеризация и профилактические медицинские осмотры) – 2317,4 руб.; при диспансерном наблюдении – 696,5 руб., при посещении по неотложной медицинской помощи – 531,1 руб., при обращении пациента по конкретному заболеванию – 2528,7 руб. При оплате скорой медицинской помощи вне медицинской организации установленный территориальной программой ОМС подушевой норматив финансирования составляет 1244,9 руб.; в стационарных условиях, в том числе при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, – 9106,9 руб.; в условиях дневного стационара – 2057,9 руб.

ИА “Орелград”