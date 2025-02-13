Итоговое собеседование впервые проводилось в формате WEB

Это ускорит получение результатов, уточняет департамент образования Орловской области.

Накануне, 12 февраля, 7724 девятиклассника Орловской области прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Дети читали и пересказывали тексты о героях Великой Отечественной войны, таких как танкист Андрей Оськин и санитарный инструктор Екатерина Дёмина, а также обсуждали важные вопросы, связанные с выбором профессии и достижением целей.

Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования, отметил, что процедура проведения собеседования хорошо знакома всем участникам. Впервые оно проводилось в формате WEB, что ускорит обработку результатов.

Результатом собеседования является «зачет» или «незачет». Те, кто не приняли участие 12 февраля или получили «незачет», смогут пересдать 12 марта.

ИА “Орелград”