Общественникам запретили купаться в роскоши за казенный счет

Власти обновили условия предоставления грантов на развитие гражданского общества.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Изменения внесены в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии. Субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим неправительственным организациям (СО НКО) предназначены для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией конкретных проектов, направленных на развитие гражданского общества на территории Орловской области.

СО НКО должна быть создана в организационно-правовой форме общественной организации, общественного движения, фонда, частного общественного учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации, союза, религиозной организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных народов РФ. Она должна быть зарегистрирована и действовать на территории Орловской области. У нее не должно быть учредителя, являющегося государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правовым образованием.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Размер субсидии определяется исходя из сметы планируемых расходов при реализации проекта, но он не может превышать 500 000 рублей. Срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии. Исключение могут сделать только для «исполнителей общественно полезных услуг»: срок реализации их проектов может составлять до 24 месяцев включительно со дня подписания соглашения.

Распределять субсидии, как и прежде, будут по результатам конкурсного отбора, который проводит упомянутый выше департамент. Отбирать получателей будут «исходя из наилучших условий достижения результата предоставления субсидии, в том числе наиболее социально значимых, актуальных, устойчивых, реализуемых, уникальных и инновационных проектов».

За счет субсидии некоммерческая организация вправе тратить деньги на оплату труда, но не более 25 процентов от запрашиваемой суммы, на командировочные расходы в пределах Орловской области, на аренду помещения, коммунальные услуги, услуги связи и банков, электронный документооборот, почтовые услуги, канцтовары и расходные материалы, на приобретение оргтехники, на разработку и поддержку сайтов, на проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, тренингов и пресс-конференций, на издательские и полиграфические расходы и т.д.

За счет предоставленной субсидии СО НКО запрещается осуществлять расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям. Нельзя тратить казенные деньги на приобретение недвижимости, включая земельные участки, на строительство зданий и капитальный ремонт помещений, на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются предметами роскоши, на организацию торжественных приемов и банкетов, на приобретение автотранспортных средств, на осуществление деятельности государственных и муниципальных учреждений. Также запрещено за счет средств субсидий финансировать политические партии, проводить митинги, демонстрации и пикетирования.

ИА “Орелград”