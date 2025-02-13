В Орловской области выявят «скрытых» безработных

Выборочное обследование рабочей силы проведут в регионе статистики.

Федеральная служба государственной статистики проводит очередное выборочное обследование рабочей силы. Напомним, оно проводится ежемесячно на территории всех регионов в соответствии с распоряжением правительства страны. В Орловской области обследование продлится по 24 февраля. Как пояснили в Орелстате, основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а также гражданах, не входящих в состав рабочей силы. Кроме того, статистики получат актуальные сведения об участии орловцев в различных формах трудовой деятельности и о недоиспользовании рабочей силы.

По итогам предыдущего выборочного обследования рабочей силы было установлено, что за сентябрь-ноябрь 2024 года численность рабочей силы, а это люди в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области составила 337,1 тысячи человек. Из них 328,3 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8,8 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. К последним МОТ причисляет людей, не имевших на дату обследования постоянной работы или доходного занятия, но искавших работу и готовых приступить к ней в обследуемую неделю.

Таким образом, обследование фактически помогает подсчитывать количество скрытых безработных, поскольку регистрируемый уровень безработицы замеряется на основании данных о тех гражданах, которые обратились в государственную службу занятости. А это делают далеко не все. В Орелстате также сообщили, что обследование будет проводиться путем личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания. Опрашивать орловцев будут интервьюеры – представители Орелстата, прошедшие специальное обучение и тестирование.

«Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта, – подчеркнули в Орелстате. – Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

ИА “Орелград”