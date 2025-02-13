Орловчанка «оттащила» полицейского за 50 тысяч рублей

Дело о необычном насилии в отношении представителя власти изучил суд в Орле.

Решение по данному уголовному делу вынес Орловский районный суд. На скамье подсудимых оказалась жительница Мценска, совершившая преступление, когда гостила в одной из деревень. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в июне 2024 года. Как установили следствие и суд, в тот день в дежурную часть ОМВД поступил тревожный телефонный звонок. Около 21 часа вечера позвонил местный житель и попросил о помощи, заявив, что его избивает собственный сын. На вызов отправились двое сотрудников полиции. Прибыв по указанному адресу, они увидели, что во дворе дома находятся несколько человек. Одним из них был звонивший в полицию гражданин.

Прибывшим полицейским он указал на стоявшего рядом с ним сына и вновь пожаловался на то, что сын его избивает. Один из полицейских представился, объяснил цель визита и потребовал, чтобы сын «прекратил совершать противоправные действия в отношении отца». Однако тот не просто проигнорировал слова полицейского, но и на глазах сотрудников полиции еще раз ударил своего отца. Сотрудники полиции тут же скрутили дебошира, применив «прием борьбы в виде загиба руки за спину».

И здесь в дело вступила сожительница дебошира, ставшая в итоге фигуранткой уголовного дела. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, как полицейские задерживают ее любимого, женщина набросилась на одного из них и с силой оттащила его от дебошира. Причем не просто оттащила, а схватила его за горло, чем причинила ему физическую боль.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого деяния признала полностью, в содеянном раскаялась и поддержала ходатайство, заявленное ею на стадии предварительного следствия, об особом порядке судебного разбирательства. Суду она пояснила, что всему виной оказался алкоголь – мол, в трезвом виде она на сотрудника полиции не набросилась бы. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»