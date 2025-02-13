Орловца осудили за ложный донос

Мужчина пытался уйти от административной ответственности.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Мценским районным судом Орловской области. Местного жителя, ранее не судимого, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд и следствие посчитали, что мужчина совершил заведомо ложный донос о совершении преступления. Произошло это в июне 2024 года. Было установлено, что вечером, находясь во дворе многоквартирного дома, амчанин в рамках устной договоренности передал свой автомобиль ранее незнакомому ему гражданину.

Последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Что именно побудило амчнина передать свою машину пьяному незнакомцу, осталось за форматом приговора. Но известно, что незнакомец тут же отправился в путь и вскоре был остановлен сотрудниками ДПС МО МВД России «Мценский», которые составили на водителя протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание за вождение в состоянии опьянения в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Вскоре информация о том, что незнакомец попался, дошла до собственника автомобиля. Он испугался, что на него, как на автовладельца, тоже могут завести административное дело. Основания для этого имелись, так как передача права управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Желая уйти от ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.8 КоАП РФ, автовладелец решился на совершение заведомо ложного доноса. Он обратился в дежурную часть МО МВД России «Мценский» и заявил, что его автомобиль угнали. Более того, он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности человека, которому сам же и передал свою машину. По данному факту полиция провела проверку и установила, что в реальности никакого угона не было.

За ложный донос на автовладельца завели уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РФ, поскольку он «неправомерно вмешался в нормальную деятельность подразделения МО МВД России «Мценский», отвлек от обеспечения общественной безопасности и правопорядка». Подсудимый свою вину признал и получил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»