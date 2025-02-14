Орловскую область накрыла депопуляция

В регионе продолжается процесс сокращения населения.

В Орловской области демографическая ситуация в январе-ноябре 2024 года традиционно характеризовалась естественной убылью населения. Определяющим фактором процесса депопуляции стало превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за 11 месяцев минувшего года 2,4 раза. Такие данные приводит Орелстат. По подсчетам статистиков, за 11 месяцев 2024 года непосредственно в областном центре родилось 1776 человек и умерло 4029 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.

Вероятно, влияет на демографию и статистика разводов, которая тоже остается тревожной. Так, по данным Орелстата, в январе-ноябре 2024 года на каждую тысячу заключенных браков в Орловской области приходилось 742 развода – это больше, чем было в январе-ноябре 2023 года (715 разводов на каждую 1000 браков). По оценке статистиков, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента).

По предварительной оценке, среднегодовая численность постоянного населения Орловской области в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилась примерно до 689 тысяч человек. Одними из основных причин негативной тенденции специалисты называют вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин, рожденных в нестабильные 1990-е годы, а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период. Стоит сказать, что суммарный коэффициент рождаемости в Орловской области сократился с 1,28 родившихся детей на 1 женщину в 2019 году до 1,17 – в 2023 году.

Тем временем пресс-служба губернатора со ссылкой на данные Управления ЗАГС сообщила, что в январе 2025 года в Орловской области родилось 393 малыша, в том числе 214 мальчиков и 179 девочек. В областном центре родилась одна пара двойняшек.

«Самыми популярными именами для мальчиков остаются Михаил, Александр, Артем, Матвей. Родители девочек все чаще выбирают имена София, Ева, Анна, Мария», – добавили в ведомстве.

ИА “Орелград”