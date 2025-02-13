«Орелгосзаказчик» показал, чем занят подрядчик по школе в Жилина

Возобновились работы по выемке грунта на проектную отметку площадки.

Контракт на строительство школы в Болховском микрорайоне был заключен в 2023 году. Лишь в январе 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Возобновились работы по выемке грунта на проектную отметку площадки, а также его вывоза за пределы стройки, сообщило КУ ОО «Орелгосзаказчик» в соцсетях.

«Следующим этапом будет восстановление временной дороги к месту строительства: укладка песчаного основания и бетонных плит. Это обеспечит всесезонный подъезд необходимой строительной техники (миксеров, длинномеров и т.д.). Далее в планах подрядчика – поставка на территорию объекта арматуры и начало устройства арматурного каркаса».

Контракт на проектирование и строительство школы в Жилина заключен 31 марта 2023 года с ООО «АС Монтаж» из Химок. Хотя сообщалось, что старт строительства был дан в сентябре 2023 года. Реально все это время должны были вести лишь подготовительные работы. К строительству нельзя приступать без одобренного проекта и соответствующего разрешения. В ноябре минувшего года стало известно о возбуждении уголовного дела. Подрядчик может быть причастен к обналичиванию 124 миллионов рублей. За два прошедших года школа подорожало вдвое: цена работ выросла с 1 миллиарда до 2. Разрешение на строительство ожидают в феврале. По проекту, школу должны возвести к учебному 2027 году. Такой срок озвучивал член правительства Орловской области Алексей Субботин.

ИА “Орелград”