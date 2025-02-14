Администрация Орла объяснила борьбу с «Прессой»

Город может лишиться 21 киоска по реализации печатной продукции.

На официальном сайте администрации города Орла 20 января 2025 года появилось сообщение о внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов. По мнению заинтересованных лиц, корректировка предусматривает ликвидацию порядка 50% киосков печатной продукции, которые являются основой системы дистрибуции прессы.

«Сохранение доступности печатных СМИ особенно важно в условиях сложной геополитической обстановки и беспрецедентных западных санкций в отношении России для укрепления информационной безопасности нашей страны и борьбы с фейками в период проведения СВО», – заявили в Союзе предприятий печатной индустрии.

Накануне, 13 февраля, состоялся круглый стол на эту тему. Сокращение мест под киоски приведет к полному уничтожению в Орле сетей распространения прессы, так как экономически невыгодно содержать единичные точки. Следствием этого может стать сокращение тиражей изданий. Собравшиеся выразили надежду, что вопросы можно урегулировать с соблюдением интересов жителей города и бизнеса распространителей и издателей прессы.

Председатель комитета по СМИ и трудовым отношениям Орловского облсовета Владислав Числов отметил, что чиновники делают “все как обычно”. И вместо адресного подхода к людям, к каждому киоску, пытаются “одним чохом, одним постановлением, упрощая себе работу”.

“Но так нельзя, потому что за каждой рабочей торговой точкой есть семья. Надо очень выверенно подходить к решению. Чиновники должны адресно и заранее проговаривать: какой киоск останется, какой будут убирать, какой можно передвинуть, чтобы он соответствовал нормам и внешнему виду города Орла. Никакого единого подхода в этом вопросе – должна быть индивидуальная адресная работа, без всяких революционных сдвигов и изменений”, – прокомментировал Владислав Числов.

Первый вице-спикер Михаил Вдовин аналогично высказался против «крестового пода». Никто не против наведения порядка. Однако в первую очередь нужно обратить внимание на брошенные павильоны, ларьки неподобающего вида и нарушающие нормы безопасности. «Нельзя же всех под одну гребёнку».

Свою позицию обозначила и администрация Орла в ответе на запрос «Орелграда».

Деятельность администрации города Орла в сфере потребительского рынка соответствует действующему законодательству и направлена на обеспечение жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, подчеркнули в письме. В 2024 году потребительский рынок продолжил развиваться. Количество торговых объектов в Орле превышает утвержденные нормативы более чем в 1,8 раза, а нестационарных торговых объектов — почти в 2,1 раза, пояснили чиновники. На 1 февраля 2025 года в Орле работают более 200 стационарных и около 50 нестационарных торговых объектов, продающих печатную продукцию. В НТО на территории города Орла деятельность осуществляют ООО «Орелроспечать», ООО «Дон-Пресс» и ООО «Почитай».

За период с 2021 года количество киосков сократилось из-за расторжения договоров аренды и демонтажа.

«Освобожденные места являлись предметом аукционов на право заключения договоров на размещение НТО, но остались невостребованы (8 мест за 2024 год)».

В 2024 году было подано всего два заявления на размещение новых киосков, но они были отклонены, в связи с несоответствием испрашиваемых мест требованиям к размещению НТО на территории города Орла. В новой редакции схем размещения нестационарных торговых объектов, вступающей в силу в марте 2025 года, предусмотрено 29 мест для киосков печатной продукции.

Отметим, параллельно в арбитражном суде Орловской области идут тяжбы по освобождению участков от «Прессы». Решения по трем однотипным искам вынесены в середине декабре 2025 года. Управление муниципального имущества и землепользования требовало от ООО «Распространитель печати» освободить и привести в первоначальное состояние части земельных участков по улицам Максима Горького и Октябрьской, на Наугорском шоссе (в районе остановки «ОРЛЗ»). Суд поддержал УМИЗ. Компания должна убрать киоски в течение 30 дней.

ИА “Орелград”