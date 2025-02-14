Орловский СКР предостерег от действий в состоянии «душевного смятения»

14.2.2025 | 10:30 Новости, Общество

Актуально в условиях растущих угроз общественной безопасности.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Следственное управление СК России по Орловской области призывает граждан быть бдительными и осознанными из-за растущих угроз общественной безопасности. Совершение преступлений против конституционного строя и безопасности государства влечет серьезные уголовные последствия, напомнили в ведомстве.

Следствие отмечает, что исполнители таких преступлений часто становятся жертвами манипуляций со стороны организаторов, находящихся за пределами России. В зоне риска не только молодежь, но и пожилые люди.

«Им не с кем посоветоваться, часто они вынуждены принимать решения под влиянием минутных сильных эмоций: страха, тревоги, душевного смятения».

СК России призывает граждан защищать себя и своих близких от вовлечения в преступную деятельность и напоминает о важности понимания происходящих событий и противостояния манипуляторам.

Напомним, Верховный суд России ещё раз рассмотрел дело орловского диверсанта. В январе стало известно, что 17 лет лишения свободы остаются в силе. Жителя Орла признали виновным в совершении трёх диверсий, а также в государственной измене. За денежное вознаграждение он поджег два объекта инфраструктуры и один – связи.

ИА “Орелград”


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