Что делать, если понадобились дополнительные финансы?

Иногда в жизни возникают ситуации, когда появляется необходимость в получении дополнительной суммы денег. Аналитики сервиса Spotcredit рассказали о том, как получить деньги в короткий срок.

Дать вторую жизнь ненужным вещам

Проведите ревизию мест хранения. Часто на верхних полках шкафов остаются давно забытые вещи, которые не используются. Например, старый магнитофон, интересный для коллекционеров; или винтажное платье, которое очарует стилиста или модницу. Эти находки вы можете реализовать несколькими способами: передать в секонд хенд или продать через онлайн-платформу.

Если вы решите самостоятельно продать вещь с помощью онлайн-сервиса, обратите внимание на внешний вид товара и качество получившегося фото. Приведите в порядок вещь: предмет гардероба стоит постирать и погладить, а технику протереть от пыли влажной салфеткой. Так товар станет более привлекательным для покупателя.

Монетизировать хобби

Подумайте, какие увлечения вы могли бы сделать дополнительным источником заработка в моменты необходимости. Например, вязание, создание печатных коллажей или изготовление тортов.

Важно учесть, насколько вы готовы превратить то или иное увлечение в дополнительную работу, ведь зачастую хобби — это элемент досуга и способ эмоциональной разгрузки.

Обратиться в финансовую организацию

В некоторых случаях получить определенную сумму денег нужно в сжатые сроки. В такой ситуации можно обратиться в финансовую организацию — МФО или банк. Как правило, микрофинансовые организации предъявляют менее строгие требования к заемщикам. Стоит отметить, что все этапы оформления продукта во многих МФО проходят онлайн, что значительно упрощает подачу заявки. Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке: https://www.spotcredit.ru *.

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