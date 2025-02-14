В Орловской области выросли продажи «света»

Энергетики отчитались о результатах своей работы.

Компания «Орловский энергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, представила отчет об итогах своей деятельности в 2024 году. Из него следует, что за отчетный период на розничном рынке Орловской области доля компании составила 84,8 процента, что на 1,3 процента меньше аналогичного показателя предыдущего года. При этом объем реализации электроэнергии на розничном рынке в 2024 году составил 2309 млн кВт*ч, что на 2,1 процента выше показателей 2023 года.

«Рост объема реализации электроэнергии обусловлен вводом новых производственных мощностей в регионе, а также изменением погодных температурных режимов, – пояснили энергетики. – Рост числа потребителей-физических лиц связан с переходом населения на прямые расчеты с Обществом. Под переходом на прямые расчеты имеются в виду не только потребители, проживающие в многоквартирных домах, которые решили исключить из своих платежей за электроэнергию посредников в виде управляющих компаний».

Так, в 2024 году наблюдалось существенное увеличение количества прямых договоров с потребителями в СНТ – садовых некоммерческих товариществах. В целом за минувший год количество потребителей у компании увеличилось на 3 процента. Если по итогам 2023 года оно составляло 349 203 потребителя, то по итогам 2024 года их количество выросло до 359 628 потребителей. Руководитель компании Юрий Юрьев отметил, что для удобства клиентов на постоянной основе идет работа по усовершенствованию сервисов.

«А в условиях внешних угроз усилена деятельность по обеспечению их безопасности, – подчеркнул он. – Например, в личном кабинете клиента была введена двухфакторная аутентификация. Чтобы обеспечить максимально надежную защиту персональных данных пользователей, теперь для входа в личный кабинет помимо ввода логина и пароля требуется одноразовый код, подтверждающий права доступа к аккаунту».

ИА “Орелград”