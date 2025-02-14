Лицензии на алкоголь будут выдавать за 30 дней

14.2.2025 | 8:32 Закон и порядок, Новости

Приняты новые условия лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в Орловской области.

ИА “Орелград”

Соответствующий приказ издал департамент промышленности и торговли. Он утвердил административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)». Ранее действовавший регламент признан утратившим силу. Согласно новому документу, лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Услуга предоставляется юридическим лицам, заявления от имени которых могут подавать их официальные представители.

Услуга предоставляется департаментом промышленности и торговли как при личном посещении этого ведомства заявителем, так и в электронном виде при помощи портала госуслуг (ЕПГУ). Возможность оформления лицензии через МФЦ не предусмотрена. Заявитель вправе обратиться за выдачей лицензии, продлением ее срока действия или за ее переоформлением. Также можно подать заявление о досрочном прекращении действия лицензии или об исправлении допущенных опечаток или ошибок в выданных ранее документах. Сведения о результате предоставления государственной услуги вносятся в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Новым регламентом установлен и максимальный срок предоставления услуги. Так, выдача лицензии, продление срока ее действия и переоформление лицензии осуществляются в течение 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления в департаменте. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы срок может быть продлен на период ее проведения, но не более чем на 30 дней. Прекращение действия лицензии не должно превышать 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления на ЕПГУ. На исправление допущенных опечаток и ошибок также отводится не более 5 рабочих дней.

ИА “Орелград”


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