Экс-специалисту Росреестра предъявлено обвинение о взятке в крупном размере

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области.

Бывшему специалисту-эксперту Управления Росреестра предъявлено окончательное обвинение в совершении коррупционного преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

С 2022 по 2024 годы женщина, работавшая в межмуниципальном отделе по городу Мценску, Мценскому и Болховскому районам, получила (лично и через посредников) свыше 340 тыс. рублей. Это позволило ускорить регистрацию свыше 60 жилых помещений, приобретённых для сирот и переселенцев из аварийного фонда.

Вину в совершенном преступлении женщина не признала, уточнили в СУ СК России по Орловской области. В настоящий момент находится под домашним арестом. Также наложен арест на ее имущество.

Напомним, громким уголовным делом завершилась закупка жилья в Орле. Сотрудники МКУ «Жилищное управление» подозреваются в махинациях. Значительно завышенные цены привели к ущербу для бюджета в размере около 50 млн рублей, сообщали правоохранители. В схеме были задействованы риэлторы и профильные компании. Так, в офисе ООО «Цитадель +» произошел пожар. Следователи считают, что это поджог.

ИА “Орелград”