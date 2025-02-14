Суд оценил закупку принтеров для Орловской областной больницы

Поставщик в суде пытался доказать, что закон не нарушал.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подало столичное общество с ограниченной ответственностью «Абиус», ответчиком выступило Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. В качестве третьего лица в процессе участвовала Орловская областная клиническая больница. Как следует из материалов дела, в июне 2024 года больница объявила тендер на закупку принтеров.

Информация об электронном аукционе была размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная максимальная цена контракта составляла 583 тысячи рублей. На участие в аукционе было подано шесть заявок, в пяти из которых содержались предложения о поставке товара, страной происхождения, которого являлись государства-члены Евразийского экономического союза. Одна заявка содержала предложение о поставке товара, страной происхождения которого является Российская Федерация.

В результате пять заявок были признаны соответствующей требованиям извещения, а одну заявку, «российскую», организаторы отклонили. По результатам подведения итогов определения поставщика победу одержала заявка с ценовым предложением в 390 тысяч рублей. Столичная фирма подала в Орловское УФАС жалобу на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку принтеров, но она была признана необоснованной.

В суде компания оспаривала уже законность решения УФАС, требуя признать его недействительным. В судебном процессе было установлено, что при проведении аукциона областная больница руководствовалась требованиями федерального законодательства, которое, в целях защиты основ конституционного строя РФ, обеспечения обороны страны и безопасности государства, установило запрет на допуск определенных товаров, происходящих из иностранных государств.

Отклоненная заявка, как выяснилось, содержала предложение о поставке техники, изготовленной за рубежом. Суд изучил письмо официального дистрибьютора производителя продукции, который гарантировал, что программное обеспечение предложенных к поставке «российских» принтеров является собственной разработкой производителя Hikvision. А страной-изготовителем данного бренда является Китай.

В связи с этим и антимонопольная служба, и затем суд пришли к выводу, что заявка была отклонена правомерно и обоснованно, поскольку содержала недостоверные сведения предложения о поставке товара, страной происхождения которых является исключительно Россия. Арбитражный суд счел оспариваемое решение антимонопольного органа соответствующим положениям действующего законодательства и не нарушающим права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В удовлетворении иска было отказано, но на решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”