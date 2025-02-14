Москву снова попросят вывести «красивые» номера из тени

Резервирование особых сочетаний цифр и букв может пополнять казну, считают в Орле.

На заседании комитета депутаты Орловского областного Совета предложили обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой установить порядок резервирования индивидуальных государственных номеров для владельцев транспортных средств.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Потемкин отметил, что подобная инициатива уже выдвигалась в 2016 году, но тогда не была реализована из-за отсутствия Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств». Парламентарии считают, что вопрос остается актуальным из-за распространенности «теневого» оборота госномеров, сообщает пресс-служба заксобрания.

ИА “Орелград”