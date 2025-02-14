В Спасском-Лутовинове благоустроят парк семейного отдыха

Заключен контракт на работы в Мценском районе Орловской области.

В электронном аукционе принимали участие две компании. Победителем признано брянское ООО «СтройКолорит». Цена контракта – 2,887 млн рублей. Подписанный контракт размещен 10 февраля. Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС “Закупки”, срок исполнения – 16 июня 2025 года.

Парк семейного отдыха должен появиться на улице Никольской. В перечень работ входят демонтаж существующего покрытия, устройства тротуаров из бетонной брусчатки, сборка двух теневых навесов размером 3 на 4 метра. В числе малых архитектурных форм в смете значат скамейки кованые «Вдохновение», урны, два шахматных стола «Лудум». Предусмотрено электроснабжение и электроосвещение.

По данным kartoteka.ru, ООО «СтройКолорит» зарегистрировано в 2006 году. Численность персонала – до 15 человек. Учредитель и директор – Юрий Колосков. Компания являлась исполнителем 27 госконтрактов.

ИА “Орелград”