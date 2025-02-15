Торговку подпольным алкоголем отправили на исправление

Женщине предстоит трудиться в течение полугода.

Жительница Мценска отправилась на исправительные работы, которые ей назначил районный суд. В конце прошлого года ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как следует из обвинительного приговора, она «осуществила незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, при этом деяние совершено неоднократно». Дело в том, что в марте 2024 года Мценский районный суд уже признавал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Тогда ее оштрафовали на 30 000 рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом, не имеющим лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Однако она должных выводов для себя не сделала. И уже в мае 2024 года попалась вновь. В то время женщина работала продавцом в местной пивной, которую держит индивидуальный предприниматель. Поздним вечером в заведение зашел покупатель, который на самом деле участвовал в проверочной закупке, организованной сотрудниками полиции.

Женщина продала ему «стеклянную бутылку из прозрачного неокрашенного стекла емкостью 0,5 литра без этикетки, заполненную спиртосодержащей жидкостью, крепостью 40%». Впоследствии бутылку направили на экспертизу. Последняя установила, что жидкость содержит в себе такие вредные для здоровья микропримеси, как ацетальдегид, этилацетат, метилацетат, этиллактат, бензальдегид и фенилэтанол.

Стоимость бутылки с такой «отравой» составляла 120 рублей. Подсудимая в судебном заседании полностью признала свою вину и поддержала заявленное ею при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. При вынесении приговора суд учел факт повторного совершения однотипного правонарушения. Поэтому отделаться штрафом подсудимой не удалось. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 процентов из ее заработной платы в доход государства.

ИА “Орелград”