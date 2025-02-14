Орловские животноводы значительно прибавили в весе

Рост производства в указанном секторе составил 25 процентов.

В Орловской области в 2024 году объем продукции сельского хозяйства всех категорий товаропроизводителей составил порядка 154,4 миллиарда рублей, или 102,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Производство продукции животноводства увеличилось при этом на 25,5 процента. Такие данные приводит Орелстат. Отметим, что они являются предварительными. Так, по оценке статистиков, в 2024 году по сравнению с 2023 годом в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились на 60,8 тысячи тонн.

Если брать только сельскохозяйственные организации, то объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) вырос по отношению к 2023 году на 62,1 тысячи тонн, или на 21,1 процента. В то же время производство молока и яиц, напротив, уменьшились, – в хозяйствах всех категорий, включая фермеров и личные подобные хозяйства граждан, на 4,2 тысячи тонн и на 2,8 миллиона штук соответственно; в сельскохозяйственных организациях – на 1,6 тысячи тонн (на 1,4 процента) и на 1,8 миллиона штук (на 9,7 процента) соответственно.

«В истекшем году в сельхозорганизациях в среднем на одну корову надоено 6974 килограмма молока, что на 364 килограмма больше, чем годом раннее, – информирует Орелстат. – Продуктивность коров увеличилась в 11 районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 226 яиц против 236 годом ранее».

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей по состоянию на 1 января 2025 года по сравнению с соответствующей датой предыдущего года был отмечен спад поголовья крупного рогатого скота на 9,3 тысячи голов, в том числе коров – на 1,2 тысячи голов, овец и коз – на 3,5 тысячи голов. А вот свиней стало больше на 199,4 тысячи голов, птицы – на 41,2 тысячи голов. Непосредственно в сельскохозяйственных организациях региона за прошедший год численность свиней увеличилась на 201,3 тысячи голов, или на 16,4 процента, овец – на 81 голову (на 3,4 процента), птицы – на 73,4 тысячи голов (на 3,9 процента). В то же время поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8 тысяч голов, или на 6,2 процента, в том числе коров – на 400 голов, или на 1,3 процента.

ИА “Орелград”