В Ливнах вспомнили, как выбирали Путина

Администрация орловского райцентра заслушала отчет о работе местного избиркома.

Как сообщили в администрации города Ливны, на оперативном совещании у главы города прозвучал доклад о работе территориальной избирательной комиссии в 2024 году. Его представила председатель ТИК Нина Иванилова. Она напомнила, что наиболее значимым событием для избирательной системы в минувшем году стали выборы президента РФ.

«Российская избирательная система в прошедшем году пережила очень важную, большую избирательную кампанию по выборам президента Российской Федерации, – сказала Нина Иванилова. – Все избирательные комиссии нашего города были задействованы в реализации нового проекта «ИнформУИК», суть которого заключалась в подомовом, поквартирном обходе с целью информирования избирателей о предстоящих выборах».

Напомним, выборы президента прошли 17 марта 2024 года, в дни голосования явка избирателей в целом по Орловской области составила 78,7 процента. Владимир Путин набрал в регионе 80,23 процента голосов, одержав убедительную победу. В Ливнах выборы проходили на территории 25 избирательных участков. В их подготовке и проведении было задействовано почти 300 членов избирательных комиссий.

«Избирателям, которые вследствие уважительных причин не смогли прибыть на избирательный участок, была предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования, – сообщила Нина Иванилова. – Явка на главных выборах страны в городе Ливны составила 78,37 процента. За Путина Владимира Владимировича проголосовали 76,92 процента жителей города. Важный результат выборов – не только рекордная явка, но и отсутствие жалоб и каких-либо претензий со стороны кого-либо».

Нина Иванилова также отметила, что сейчас территориальная и участковые избирательные комиссии ведут подготовку к масштабным выборам депутатов всех уровней, которые состоятся в сентябре 2026 года. Кроме того, в текущем году предстоит утвердить новую схему одномандатных округов, предназначенную для выборов депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов.

«Продолжается цифровизация избирательного процесса, и уже сейчас территориальная избирательная комиссия занимается освоением новой платформы, предназначенной для эффективной обратной связи с избирателями, которая в настоящее время уже внедрена и начинает действовать на портале Госуслуг», – добавила председатель ТИК.

ИА “Орелград”