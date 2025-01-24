Верховный суд России ещё раз рассмотрел дело орловского диверсанта

Приговор оставлен без изменения.

Жителя Орла ещё раз признали виновным в совершении трёх диверсий, а также в государственной измене.

Преступления происходили летом 2023-го года. Орловец выполнял указания лица, действовавшего в интересах Украины. Общение происходило через интернет.

Мужчина совершил два поджога железнодорожных шкафов и один поджог объекта связи. Всё это происходило на территории областного центра. Орловец получил за свои преступления денежное вознаграждение.

Однако в итоге правоохранительные органы установили и задержали диверсанта. Преступление удалось выявить на основании оперативных материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

Как рассказали в прокуратуре региона, суд приговорил орловца к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения он будет ограничен в правах на полтора года. Кроме того, диверсанта оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Осуждённый не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке. Однако все вышестоящие суды отклонили его жалобы.

ИА «Орелград»