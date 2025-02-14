В Орле обсудят феномен кадетства

Дискуссия пройдет в рамках культурно-просветительского проекта-полилога.



Как сообщает Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина, 17 февраля 2025 года в 14:00 в стенах этого учреждения состоится встреча в рамках культурно-просветительского проекта-полилога «Культурный слой» – «Бахтина кадетский корпус и кадетское образование в России». Пройдет она по инициативе Орловского казачьего округа. «Приглашаем всех желающих поговорить с историками, краеведами и музейщиками о Бахтина кадетском корпусе и феномене кадетского образования в России, его истории и современности», – говорят в «Бунинке».

Орловский Бахтина кадетский корпус был одним из лучших военно-учебных заведений Российской империи, в котором учились дети из потомственных дворянских семей, дети офицеров, принятых на службу в корпус. К началу XX века более половины воспитанников составляли сироты офицеров русской армии. Интересна история его создания. Так, по данным исследователей, первоначально строительство кадетского корпуса планировалось в Туле, на базе действовавшего там Дворянского военного училища.

Но орловский помещик Михаил Бахтин, полковник в отставке, обратился к Николаю I с просьбой учредить кадетский корпус в Орле. На эти нужды он лично пожертвовал полтора миллиона рублей и имение в 2700 душ крепостных крестьян. Николай I принял предложение, пожаловал Бахтину орден Святого Владимира 2-й степени и присвоил ему звание генерал-майора, а вновь создаваемый корпус повелел именовать «Бахтинским». Здание строили семь лет и открыли го 19 декабря 1843 года. Правда, сам Бахтин до этого дня не дожил, он умер в 1838 году.

Корпус мог вместить до 500 человек, учебный курс был рассчитан на шесть лет. В корпусе было сформировано пять рот, в каждой из которых было положено «содержать 75 казенных и 25 своекоштных воспитанников с платою по 600 рублей ассигнаций за каждого в год». Также в кадетском корпусе действовал приготовительный класс, в котором новобранцев готовили к поступлению в кадеты. Учиться в кадетском корпусе могли дети из потомственных дворянских семей, в том числе дети офицеров, принятых на службу в корпус.

«При поступлении мальчики должны были показать свое умение читать и писать, а также знать четыре правила арифметики, – отмечают в «Бунинке». – Большое внимание в корпусе уделялось физической подготовке. Кадеты занимались легкой атлетикой, гимнастикой, фехтованием, учились танцам, осваивали ремесла. На окраине Орла размещался летний лагерь «Ботаника» для тех кадетов, которые не уезжали на каникулы домой. Под руководством воспитателей они совершали пешеходные экскурсии по окрестностям, поездки по городам России с образовательной целью с посещением музеев, достопримечательностей. В 1917 году Орловский Бахтина кадетский корпус был распущен».

ИА “Орелград”