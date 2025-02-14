Под Орлом торговали шаурмой и шашлыком из сомнительного мяса

14.2.2025 | 16:09 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявил Россельхознадзор по Орловской и Курской областям.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

В феврале 2025 года анализ ФГИС «Меркурий» показал отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов животного происхождения, представленных в меню доставки кафе «Фримания» в деревне Жилина. Из чего делали  шашлык и шаурму, документально не удалось проследить. Владелец заведения также не подтвердил свою деятельность в региональной ветеринарной службе. Индивидуальному предпринимателю было выдано предостережение о недопустимости таких нарушений, сообщили в Россельхознадзоре.

ИА “Орелград”


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