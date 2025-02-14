Под Орлом торговали шаурмой и шашлыком из сомнительного мяса

Нарушения выявил Россельхознадзор по Орловской и Курской областям.

В феврале 2025 года анализ ФГИС «Меркурий» показал отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов животного происхождения, представленных в меню доставки кафе «Фримания» в деревне Жилина. Из чего делали шашлык и шаурму, документально не удалось проследить. Владелец заведения также не подтвердил свою деятельность в региональной ветеринарной службе. Индивидуальному предпринимателю было выдано предостережение о недопустимости таких нарушений, сообщили в Россельхознадзоре.

ИА “Орелград”