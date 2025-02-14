В Орловской области насчитали всего 1000 безработных

Причем 10 процентов из них не получают пособие по безработице.

Орелстат озвучил численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения. Так, по данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в Орловской области, к концу декабря 2024 года официально на учете состояли 1,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1000 человек имели статус безработного, в том числе 900 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на начало 2025 года составил 0,3 процента.

«В декабре 2024 года получили статус безработного 310 человек или на 8,3 процента меньше, чем в декабре 2023 года, – информирует Орелстат. – Трудоустроено за месяц 92 человека, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. В декабре 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 8 человек».

По отчетным данным орловских организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников, без учета совместителей, в ноябре 2024 года составила 156 тысяч человек, или 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,9 тысячи человек.

«По сравнению с октябрем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,3 процента, – сообщают статистики. – В ноябре 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,9 процента».

ИА “Орелград”