В Орле трамвай окутало дымом

Фото вагона, в котором произошло ЧП, опубликовано в соцсетях.

В группе «Негласно в Орле» в комментариях пишут, что снимок сделан на площади Карла Маркса. В МЧС сообщили: информации о возгорании на номер 112 не поступало.

Напомним, в конце декабря огонь вспыхнул в подаренном Орлу троллейбусе. Электротранспорт прибыл из Санкт Петербурга и был призван укрепить базу нашего ТТП. В январе директор предприятия Игорь Косолапов, комментируя ЧП, подчеркивал, что причину возгорания предстоит выяснить экспертам. Также он затруднился сделать прогноз по возвращению троллейбуса в строй.

ИА “Орелград”