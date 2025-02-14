В Орле трамвай окутало дымом

14.2.2025 | 16:20 Новости, Происшествия

Фото вагона, в котором произошло ЧП, опубликовано в соцсетях.

«Негласно в Орле»

В группе «Негласно в Орле» в комментариях пишут, что снимок сделан на площади Карла Маркса. В МЧС сообщили: информации о возгорании на номер 112 не поступало.

Напомним, в конце декабря огонь вспыхнул в подаренном Орлу троллейбусе. Электротранспорт прибыл из Санкт Петербурга и был призван укрепить базу нашего ТТП. В январе директор предприятия Игорь Косолапов, комментируя ЧП, подчеркивал, что причину возгорания предстоит выяснить экспертам. Также он затруднился сделать прогноз по возвращению троллейбуса в строй.

ИА “Орелград”


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