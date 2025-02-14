В Орле прошел первый межрегиональный турнир по баскетболу на колясках

14.2.2025 | 16:31 Новости, Спорт

Во второй половине 2025 года орловская команда планирует выступить на Чемпионате России.

Фото: Орловское региональное отделение партии «Единая Россия»

В турнире в столице нашего региона участвовали команды из Орла, Нарышкино, Болхова, Знаменки и Михайлова (Рязанская область). Игры проходили в формате 3х3. Победила команда из Нарышкино, второе место заняли представители Болхова, третье место досталось команде из Михайлова. Все участники получили призы и подарки.

Организатором соревнований выступил Дмитрий Сиденко, старший преподаватель Орловского ГАУ, мастер спорта по баскетболу и тренер университетской команды. Мужчина  – ветеран СВО. В 2023 году он, находясь на реабилитации, создал региональную федерацию баскетбола для колясочников, и теперь четыре команды из Орловской области участвуют в различных соревнованиях.

Сборная региона примет участие в Чемпионате Республики Беларусь в марте, а во второй половине 2025 года планирует выступить на Чемпионате России, сообщает Орловское региональное отделение партии «Единая Россия».

ИА “Орелград”


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