В Орле возникли вопросы к списанию донорской крови

Плановую проверку провела региональная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетному учреждению здравоохранения «Орловская станция переливания крови». Мероприятие было плановым. Аудиторы установили, что на 2023 год БУЗ ОО «ОСПК» было поручено выполнение государственной работы «Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в количестве 11 400 условных единиц продукта переработки. Государственное задание исполнено в полном объеме.

В 2023 году потребность в плазме всех видов с учетом запаса, согласно заявкам медицинских учреждений, составила 1400 литров. Учреждение же заготовило 4200 литров плазмы, из них медицинскими организациями использовано для пациентов 932 литра. В целом за 2023 год в учете станции переливания крови отражено поступление готовой продукции в рамках выполнения государственного задания на сумму 149,6 миллиона рублей. Из них реализованы и переданы безвозмездно излишне заготовленные компоненты на сумму 43 миллиона рублей, списаны в связи с истечением срока годности – на сумму 6,5 миллиона рублей.

В КСП считают: «В нарушение требований Минздрава к организации деятельности субъектов обращения донорской крови учреждением не исполнены должным образом функции по планированию объемов заготовки и минимизации списания донорской крови и (или) ее компонентов по причине истечения срока годности. По результатам исполнения государственного задания за период 2023 года – 5 месяцев 2024 года размер неэффективно израсходованных бюджетных средств, в связи с заготовкой компонентов крови сверх имеющейся потребности областных организаций здравоохранения, составил 63,2 миллиона рублей. За период 2022 год – 5 месяцев 2024 года станцией переливания крови списано 1,9 тысячи литров плазмы в связи с истечением срока годности».

В нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях» по договору с АО «Микроген» плазма была реализована по цене за 1 литр ниже утвержденного приказом учреждения прейскуранта цен, отмечает также КСП. Указали аудиторы и на то, что численность ставок в штатном расписании завышена: в части отдела лабораторной диагностики – на 4,5 штатные единицы, планово-экономического отдела – на 1 должность начальника отдела, уборщиков – на 16,25 штатных единиц. КСП говорит и о нарушениях Трудового кодекса РФ при назначении доплат за выполнение дополнительной работы и надбавок за интенсивность труда на общую сумму 594,1 тысячи рублей.

ИА “Орелград”