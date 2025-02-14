Финансирование ремонта Авиационной улицы выросло до «0»

Корректировка инветпрограммы Орла оказалась не в пользу объекта у аэропорта.

В конце января подписано постановление о внесении изменений в адресную инвестиционную программу на 2024-2028 годы. Есть хорошие новости в плане коммунальной инфраструктуры (станция аэрации, станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ). Однако появились и загадки. Например, финансирование реконструкции 1,25 километра Авиационной улицы (от Карачевского шоссе до улицы Спивака) на ближайшие годы составляет – 0 рублей. При этом в инвстпрограмме в ноябре 2024 года было 500,38 млн рублей. Чуть менее трети этой суммы предполагалось на 2025 год. В августовском варианте документа было 480 млн рублей, но на 2027 год.

В администрации Орла заверили, что ремонт Авиационной будет проведен. Но пока не доведены лимиты, финансирование не отражается в программе.

Напомним, 10 февраля губернатор Андрей Клычков на заседании правительства региона сообщил о проблемах с реконструкцией аэропорта. Если подрядчик не исполнит обещаний по активизации работы и оплате труда, то материалы будут переданы правоохранителям, предупредил глава региона.

ИА “Орелград”