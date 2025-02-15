Будущих медиков простимулируют ежемесячными выплатами

Ежемесячно из бюджета Орловской области они будут получать чуть более 2000 рублей.

Департамент здравоохранения Орловской области утвердил порядок предоставления и выплаты меры материального стимулирования граждан, заключивших с ним договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования. Приказ издан в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 апреля 2024 года № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Новая мера поддержки на региональном уровне была установлена еще в июле 2024 года постановлением правительства Орловской области. Предусмотрена она в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2056 рублей. «Размер указанной меры материального стимулирования ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с округлением до целого рубля в сторону увеличения)», – говорится в документе.

Департаменту здравоохранения было предписано в срок до 1 августа 2024 года утвердить порядок установления и выплаты меры материального стимулирования. И такие приказы появились в конце июля 2024 года. Теперь они признаны утратившими силу, а их сменил новый порядок. Причем он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года. Право на получение меры материального стимулирования имеет гражданин, зачисленный в государственный вуз на целевое обучение по программам специалитета или ординатуры и заключивший договор о целевом обучении с департаментом.

Принятый на обучение гражданин должен сам обратиться в департамент с письменным заявлением о назначении ему ежемесячной выплаты. Он должен приложить к заявлению оригинал справки, подтверждающей факт его обучения. Если студент-медик еще не достиг совершеннолетнего возраста, то обратиться в департамент ему нужно в присутствии его родителя или законного представителя. Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.

Но предусмотрены основаниями для отказа в установлении меры материального стимулирования. Такое возможно в случаях несоблюдения условия назначения и предоставления выплаты, непредставления или представление не в полном объеме документов, представление недостоверных либо заведомо ложных данных в пакете документов. В некоторых случаях при отказе в установлении меры материального стимулирования студент вправе повторно обратиться в департамент, представив, например, недостающие документы.

ИА “Орелград”