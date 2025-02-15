Орловской области обещали кластер по водным биоресурсам

Подписано соглашение с ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководитель Московско-Окского теруправления Росрыболовства Александр Хатунцов подписали соглашение о развитии рыбоводческого потенциала региона. Соглашение направлено на объединение научных и административных ресурсов, подчеркивают на Портале Орловской области.

В рамках сотрудничества будут реализованы комплексные планы и программы, направленные на сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов. Также планируется проведение научных исследований и научно-образовательной деятельности, включая создание кластера по водным биоресурсам и аквакультуре, а также тематические экскурсии.

Это соглашение подготовлено в рамках национального проекта «Экология» для зарыбления водоемов Орловской области.

Напомним, минувшей осенью в Оку выпустили около 17 тысяч мальков стерляди. Их выпустили в Орловском муниципальном округе в районе посёлка Добрый.

ИА “Орелград”