Орловской области обещали кластер по водным биоресурсам

15.2.2025 | 11:51 Важное, Новости, Экономика

Подписано соглашение с ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководитель Московско-Окского теруправления Росрыболовства Александр Хатунцов подписали соглашение о развитии рыбоводческого потенциала региона. Соглашение направлено на объединение научных и административных ресурсов, подчеркивают на Портале Орловской области.

В рамках сотрудничества будут реализованы комплексные планы и программы, направленные на сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов. Также планируется проведение научных исследований и научно-образовательной деятельности, включая создание кластера по водным биоресурсам и аквакультуре, а также тематические экскурсии.

Это соглашение подготовлено в рамках национального проекта «Экология» для зарыбления водоемов Орловской области.

Напомним, минувшей осенью в Оку выпустили около 17 тысяч мальков стерляди. Их выпустили в Орловском муниципальном округе в районе посёлка Добрый.

ИА “Орелград”


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