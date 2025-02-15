В ЗАГСе рассказали об ажиотаже на День святого Валентина

14 февраля в городе Орле зарегистрировали брак 29 пар!

Управление ЗАГС Орловской области в соцсетях поздравило всех молодоженов с началом супружеской жизни.

«Желаем, чтобы она стала счастливой и наполненной светлой искренней любовью!»

Среди самых востребованных дат этого года также называют 25.02.2025 и 25.05.2025. Кроме того, есть традиционные праздники, когда создание семьи считается благоприятным, например, Красная горка – через неделю после Пасхи. Свои советы есть также у астрологов. Но, видимо, не все так просто. По данным Орелстата, в январе-ноябре 2024 года на каждую тысячу заключенных браков в Орловской области приходилось 742 развода – это больше, чем было в январе-ноябре 2023 года (715 разводов на каждую 1000 браков).

ИА “Орелград”