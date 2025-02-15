Доходы малоимущих орловцев будут переоценивать

Чиновники обязаны не менее одного раза в три года проводить переоценку.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок переоценки размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и проверки актуальности стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях подтверждения права граждан на получение жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда». Претендовать на получение муниципального жилья вправе малоимущие, но их материальное состояние может измениться и в лучшую сторону. И тогда статус они могут потерять.

Согласно новому документу, переоценка размера доходов малоимущих граждан и стоимости принадлежащего им имущества должна производиться не реже одного раза в три года. Данная миссия возложена правительством региона на органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. Переоценка необходима не просто для актуализации данных о малоимущих гражданах. Она проводится «в целях периодического повторного подтверждения их права на получение жилых помещений по договорам социального найма».

Кстати, оценивать материальное благополучие граждан будут и непосредственно перед заключением договора социального найма помещений муниципального жилищного фонда, если в текущем году переоценка размера их доходов и проверка актуальности стоимости подлежащего налогообложению имущества не проводились. О проведении переоценки чиновники обязаны заранее уведомлять граждан в письменной форме.

Причем делать это им предписано способом, позволяющим подтвердить факт получения гражданином уведомления. После этого гражданин сам должен предоставить местным властям затребованные ими документы, в том числе сведения обо всех членах семьи, зарегистрированных совместно с ним по месту его жительства, о степени родства, документы, подтверждающие доходы и стоимость имущества. По итогам переоценки гражданин может либо сохранить статус малоимущего, дающий ему право на муниципальное жилье, либо его утратить.

«Переоценка размера дохода граждан, проверка актуальности стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан производятся с учетом максимальных размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и максимальной стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, действовавших в данном муниципальном образовании Орловской области на день принятия решения о признании граждан малоимущими», – говорится в постановлении правительства региона.

ИА “Орелград”